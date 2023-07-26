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ينال فريحات : دبر بليل بكل معنى الكلمة

26 يوليو 2023
ينال فريحات : دبر بليل بكل معنى الكلمة

 

وطنا اليوم – كتب النائب ينال فريحات في تعليق له على اقرار قانون الجرائم الالكترونية وتحت عنوان “قانون الجرائم الإلكترونية دبر بليل بكل معنى الكلمة!!” قال فيه فريحات :

الحكومة أرسلته لمجلس النواب ليلة السبت قبل الجلسة بساعات!!!

واللجنة القانونية أنهت اجتماعاتها بجلسة سرية ليلية اقرت فيه القانون مع تعديلات شكلية بسيطة!!!

وقبل منصف الليل بدقائق يتم دعوة المجلس لعقد جلسة يوم الخميس بحالة نادرة وعلى رأس جدول الأعمال قانون الجرائم الإلكترونية!!!

يعني حتى الأشخاص الذين يعتبروا بأن في القانون أمور إيجابية.. لكن مجرد معرفة هذا الإجراءات الغامضة والمريبة.. عليهم أن يعيدوا النظر بموقفهم ويتفكروا بالأسباب التي دعت إلى كل ذلك.. وهل هي الغيرة على الوطن والمواطن والمصلحة العامة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!!!

 


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