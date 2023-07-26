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الشرفات يؤيد قانون الجرائم الإلكترونية و زيادين يتحدث عن الكيل بمكيالين: لو طبق القانون لكنت ” ان صدر قرار قضائي” أحد ضحاياه

26 يوليو 2023
الشرفات يؤيد قانون الجرائم الإلكترونية و زيادين يتحدث عن الكيل بمكيالين: لو طبق القانون لكنت ” ان صدر قرار قضائي” أحد ضحاياه

 

وطنا اليوم – كتب قيس زيادين في تعليق له على مقال طلال الشرفات الذي نشر امس في احد المواقع الاخبارية والذي دعم فيه الشرفات مشروع قانون الجرائم الالكترونية وفند الشرفات موجبات القانون واعتبر الشرفات القانوني ضروري لضبط حالة الانفلات الاعلامي .

بالمقابل انتقد النائب السابق وعضو الحزب المدني الديموقراطي  قيس زيادين حديث الشرفات حيث قال :

بالعادة اتغاضى و اكره ان اعود لدفاتر قديمة، لكن مقال الشرفات الاخير “دوخني” من حيث التناقضات الصارخة، ففي مقاله يقول ان ايجابيات القانون و منها “سد الفراغ التشريعي الناجم عن غياب حجية الوسائل الالكترونية في الاثبات الجزائي” اي ان الرجل يقول ان اي تهمه يجب ان تدعم بدليل، و يذهب الى اغتيال الشخصية و حفظ السلم الاهلي و التحريض و ما الى ذلك و اهمية هذه الامور في ظل التطور البشري.

استعجبت و انا اقرا و لم اصدق عيناي، فهذا نفس الكاتب الذي كال اتهامات ل ٧٥٠ عضو في الحزب المدني الديمقراطي قيد التاسيس و اتهمهم ضمنا بالعمل خارج الدستور و دعم المثلية و حتى لمح للخيانه دون ان يملك اي دليل غير خياله الواسع.
غريب امر الحكومة، على الاقل من يتنطح للدفاع عليه ان يكون مقنع ، لا شخص يتهم اردنيون يختلفون معه سياسيا باتهامات غير صحيحة و مظلله و عير مدعمه باي دليل و لا اريد ان ابتعد اكثر من ذلك.

فيا صديقي القانون الذي تبرره لو كان مطبقا لكنت ” ان صدر قرار قضائي” احد اول ضحاياه.

يذكر ان الشرفات كان قد انتقد في وقت سابق احد مبادئ الحزب المدني الديموقراطي حيث ثارت سلسلة مقالات جدلية بين الطرفين في حينها .


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