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نائب رئيس وزراء أسبق: نتائج الزيارات إلى العراق أقل من المتوقع

25 يوليو 2023
نائب رئيس وزراء أسبق: نتائج الزيارات إلى العراق أقل من المتوقع

 

وطنا اليوم – قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، إنَّ نتائج الزيارات إلى العراق هي أقل من المتوقع والمأمول.

وأضاف أن ضعف النتائج الناجمة عن الزيارات الرسمية بين الأردن والعراق ليس بسبب التقصير من الجانب الأردني.

وأوضح أن المشاريع الضخمة التي يتم الحديث عنها بين الأردن والعراق كالمدينة الصناعية والربط الكهربائي وأنبوب النفط، تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة جدا.

وأوضح أن ما يُعطل المشاريع وتسريع التعاون الاقتصادي مع العراق هو وجود إيران ودخول دول اقتصادية جديدة كالسعودية وتركيا.

وأفاد بأن الأردن مهم جدا بالنسبة للعراق، وهو ما ظهر تاريخيا من خلال وقوفه إلى جانب العراق.


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