رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

وطنا اليوم: قال رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا خالد صفران البلاونة، إنه أمام وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات والجهات المعنية، تتكرر معاناة المغتربين الأردنيين في الدول غير الناطقة بالعربية من طول وطريقة وصياغة كتابة الأسماء على الوثائق الرسمية باللغة الإنجليزية، حيث تتغير صيغة كتابة الاسم باللغة الانجليزية على الوثائق الرسمية وشهادات الميلاد والجامعة وبالتالي ممكن أن يكون الإنسان هو ذاته.

وكشف أن تغير أحرف الاسم ممكن أن يغير هويته الثبوتية، مؤكدا أم هذه المشاكل تكررت مع أغلب المغتربين، لذلك عليهم إحضار شهادات من السفارات والقنصليات بأن الاسم هو نفسه وهكذا من أساليب تضييع الوقت والجهد والمال.

وتابع: يا حبذا أن يتم تعديل الاسم بحيث تتم إضافة خانة خاصة بالإسم الأول وخانة باسم الأب وأخرى باسم الجد وخانة بإسم العائلة؛ بدلاً من تسطير الاسم الرباعي، حيث لا يعرف الأجانب كيفية التعرف على الإسم المعني من اسم الاب واسم العائلة بالضبط.

ونوه إلى أن توحيد كتابة الأسماء باللغة الانجليزية وأن لا تكون على مزاج مقدم طلب تقديم شهادة الميلاد، لأنه اسم محمد يكتب بأكثر من طريقة في جواز السفر مثل Mohammed Mohamad mohmmad muhammad ألخ ونفس اسم أحمد Ahmed Ehmad Ahmid والمطلوب اعتماد صيغة واحدة لهذه الأسماء وان لا تترك صياغة الاحرف على مزاج ومعرفة الوالدين او مقدم الطلب او الموظف ولكن يتم اعتماد الاحرف باللغة الانجليزية وان تكون ثابتة ستاندرد دائما ويتم التعارف عليه باستمرار وبدون تغير الأحرف وخصوصًا في اللغة الانجليزية، اذا تم اعتماد الاسم نفسه باللغة الإنجليزية اعتمادًا على شهادة الميلاد فهذا يعني استمرار كتابة الاسم بنفس الاحرف ونفس الصيغة في كافة الوثائق الرسمية والشهادات.

ونوه إلى ضرورة منع اختصار الاسماء بحرف لأنها تمثل مشكلة لدى الشخص الأجنبي مثل اسم محمد ومحمود ومهند بحرف واحد مثل M. وأحيانا يتم اختصار اسماء مثل محمد ب Moh.

وطالب أن يكون تجديد الجواز الأردني لكل 7 سنوات أو 10 سنوات مثل بقية الدول.

وناشد المغتربين الذين تعرضوا لمثل هذه المشكلات بمشاركة أزماتهم للاهتمام بها، قائلا: “أرجو من جميع اللي حصلت معهم هذه الملاحظات مشاركتها مع اصحاب العلاقة ليتم الاهتمام والأخذ بها.