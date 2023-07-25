السماح للمستثمرين السوريين تقديم طلبات الزيارة لأقاربهم

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، السماح للمستثمرين السوريين بتقديم طلبات الزيارة لأقاربهم وبغض النظر عن درجة القرابة وبكفالة الشركة التي يمتلكها المستثمر.

وقال الفراية، في كتاب موجه إلى وزيرة الاستثمار خلود السقاف، “بخصوص المطلب المتعلق بالسماح للمستثمرين السوريين الحاصلين على بطاقة الاستثمار (أ، ب) باستخدام المسرب الخاص بالمستثمرين في مركز حدود جابر عند الدخول والعودة، حيث تم مخاطبة مدير الأمن العام للتأكيد على السماح للمستثمرين الحاصلين على بطاقة المستثمر (أ، ب) باستخدام المسرب الخاص بالمستثمرين في المراكز الحدودية وخصوصًا مركز حدود جابر عند الخروج والعودة”.

وأضاف، “بخصوص المطلب المتعلق بالموافقة على إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (البطاقة الأمنية) بقصد الحصول على تصاريح عمل للمهن المتخصصة التي تعمل لدى الاستثمارات السورية في المملكة، ستتم دراسة كل حالة على حدة مع مراعاة طبيعة حجم الاستثمار وعدد العمالة الأردنية العاملة في هذه الشركات”.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع وزيرة الاستثمار خلود السقاف مع مجموعة من المستثمرين السوريين؛ لبحث مطالبهم.