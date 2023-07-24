أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية في مسجد آمنة بنت وهب

وطنا اليوم: احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الاثنين، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد آمنة بنت وهب.

وتحدث مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد خلال الاحتفال، الذي جاء برعاية متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد، عن الدروس والعبر من أحداث الهجرة النبوية وما تبعها من انطلاقة مباركة لبناء الدولة الإسلامية على أسس صلبة عمادها المسجد والمدرسة والأسرة.

وعرض مفتي اللواء الدكتور نشأت الحوري، للمعاني والعبر المستوحاة من الهجرة النبوية الشريفة، مشيرا إلى أن الهجرة علمتنا أن الحياة تدار بتخطيط دقيق وقواعد متزنة وأسس ثابتة ينهض عليها المجتمع.

وقدم المنشد عبد الرحمن الخضور، في الاحتفال الذي أداره مساعد مدير أوقاف الرصيفة باسم عباس، وصلات إنشادية وابتهالات دينية بهذه المناسبة الشريفة، كما جرى تكريم عدد من الأيتام.