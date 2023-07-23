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البدء بتجهيز مأوى للكلاب الضالة في الزرقاء على مساحة 20 دونما

23 يوليو 2023
البدء بتجهيز مأوى للكلاب الضالة في الزرقاء على مساحة 20 دونما

وطنا اليوم:أعلن محافظ الزرقاء حسن الجبور، عن تشكيل لجنة للبدء التجهيز لإقامة مأوى للكلاب الضالة في المحافظة على مساحة 20 دونما، وذلك بالشراكة بين سبع بلديات في المحافظة، حيث تم اختيار موقع المأوى في المنطقة الواقعة بين الهاشمية والسخنة.
وأكد المحافظ الجبور أن هذا المأوى يأتي ضمن الخطة التنفيذية التي أطلقتها المحافظة بالشراكة مع كافة الأجهزة الحكومية التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع جمعية “عناية” للرفق بالحيوان والبيئة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة التي أطلقت في نيسان 2023 أدت إلى انخفاض نسبة العقر إلى مستويات قياسية.
ومن جهته، أكد رئيس جمعية “عناية” أحمد حسين التميمي أن استراتيجية الإطعام لتلك الكلاب الضالة، بالتعاون مع المطاعم ومصانع الأغذية، ستبقى مستمرة حتى الوصول إلى مجتمع آمن من خطر تلك الكلاب.
وقدم التميمي شكره للقطاعين العام والخاص لجهودهم المستمرة في إنجاح خطة إنهاء الكلاب الضالة في المحافظة.
وقال: “هذا التعاون الفعال والجهود المتواصلة تعكس التزامنا بحل هذه القضية بطريقة مستدامة وإنسانية، ونحن متأكدون أن هذا المأوى سيكون بمثابة بيئة آمنة وصحية لهذه الكلاب، وسيسهم في الحد من العقر وتحقيق مجتمع أكثر أمانًا”


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