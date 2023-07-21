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هذا ما قاله الحسن من بلدة الرفيد

منذ ساعة واحدة
هذا ما قاله الحسن من بلدة الرفيد

 

 

وطنا اليوم – اكد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم أهمية تبني نهج تشاركي وتكاملي يستخدم البعد المكاني والاجتماعي والاقتصادي لتأسيس خط بياني للحوار كأداة للتخطيط والتقييم وأنسنة الأرقام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى ملتقى الحسن بن طلال للفكر والحوار في بلدة الرفيد بلواء بني كنانة، أمس الخميس، ولقائه وجهاء المنطقة ورؤساء جمعيات وأصحاب مبادرات.

وجدد سموه الدعوة لضرورة بناء منظومة معلومات وطنية شاملة لترتيب الأولويات وتوفير مرجعية موثوقة لصناعة القرار الوطني والاستجابة للاحتياجات ووضع الخطط الاستراتيجية.

ونوه سموه إلى ضرورة الاعتماد على فهرس الحرمان المتعدد، لتعميق المعرفة بالتمكين.

من جانبه رحب الدكتور تركي عبيدات بسموه في ملتقى الحسن بن طلال للفكر والحوار، مؤكداً أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز التنمية في المنطقة.


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