التربية تصف تذمر طلبة كيمياء التوجيهي بالانطباعات الشخصية

وطنا اليوم:كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية الدكتور محمد كنانة، عن خطأ في معطيات معادلة السؤال الثالث من امتحان كيمياء الثانوية العامة.

وأكد كنانة أن غرفة العمليات في الوزارة عممت على جميع المراكز الامتحانية لتعديل الخطأ على الفور وتصويبه في الوقت المناسب.

وعن وصف طلبة الامتحان “بشديد الصعوبة”، قال كنانة إنها “انطباعات شخصية” ولا يمكن التعميم عليها، مشيرا الى أن الوزارة راعت قدرات الطلبة وفروقات مستوياتهم.

وقال كنانة، إن ظاهرة الشكاوى من امتحانات الثانوية العامة حالة قديمة جديدة، وليست غريبة على التربية أن يخرج مجموعة من الطلبة غير راضين على الامتحان مشيرا إلى أنه أمر طبيعي.

وتساءل من الذي قرر أن 22 سؤالا من أصل 50 في امتحان الكيمياء ضمن المهارات العقلية، مشددا أن من يحكم على السؤال أنه من ضمن المهارات العقلية العليا ليس المعلم.

وتابع:” 22 سؤالا ضمن المهارات العقلية العليا هو تجني على التربية واستخفاف بالطلبة. ونعمل كل ما وسعنا كي لا يقع خطأ”.

وبشأن شكاوى طالبات فرع اقتصاد منزلي بالمفرق، بعد تسلمهن أوراق امتحان الكيمياء للفرع العلمي بدلا من أوراق تخصصهن، أكد كنانة أن الوزارة ما زالت تنتظر التقرير من المركز الامتحاني، للنظر في الأمر واتخاذ الإجراء المناسب.

بحسبِ طالباتٍ؛ فإنَّ طبيعةَ الأسئلةِ كانتْ غيرُ مباشرة كما أنَّ الوقتَ غيرُ كافٍ لحلِها، إضافةً إلى أنَّ الوقتَ المحددَ لدراسةِ الامتحان كانَ قصيرًا، كما أبدى طلبةٌ امتعاضَهم مما وصفوه تكرارِا للأخطاءِ في الأسئلة، مُطالبينَ بتدقيقِها قبلَ التقدمِ للامتحانات

الى ذلك أجمع معلمو مادة الكيميا على صعوبة امتحان الكيمياء للفرع العلمي لشهادة الثانوية العامة الذي عقد صباح اليوم الخميس، والذي يتألف من 50 سؤالا ضمن الاختيار من متعدد.

ووصفوا الأسئلة ببالغة الصعوبة والدقة، وأنها لم تراعي الفروقات الفردية.

عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حكمت حماد علي، قال إنه يجب مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة، لأن امتحان الكيمياء “التوجيهي” كان تعجيزياً ويحتاج لمهارات عالية.

وقال الدكتور حكمت إن امتحان توجيهي 2005، هو امتحان لقياس مستوى آداء الطلبة على مدى عام دراسي كامل والذي أرهق الطلبة وأرهق الأهل.

وقال الدكتور إن الأصل في أي امتحان أن يراعي الفروقات الفردية بين الطلبة حيث يجب أن يكون حوالي ٤٠٪ أسئلة مباشرة، ٤٠٪ متوسطة، ٢٠٪ مهارات عليا.

وأضاف: “امتحان اليوم ( الكيمياء ) وبعض الامتحانات الاخرى كانت مهارات عليا وتعجيزية”!

وتابع يقول: “إن مادة الامتحان يجب تكون من الكتاب، وهو الأمر الذي أفادت به الوزارة، لكن كثير وكثير جدا من الأسئلة ليست من الكتاب ولا من المنهج، فقط المصطلحات من الكتاب”.

وأكد الدكتور حكمت أنه لا يجب أن يكون هنالك أخطاء في الامتحان، مشيراً إلى أن الكثير من الأسئلة فيها أخطاء .

وختم الدكتور يقول إنه يجب أن يكون امتحان الثانوية العامة معياريا بحيث يتم حله من مجموعة من المختصين وتقديم الحل النموذجي، وليس الحل لأي مشكلة في التوجيهي “دفش” الطلبة فقط، لأنه يجب أن يكون الامتحان سلسا ويراعي الفروقات، ويلغي الاجهاد الفكري للطلبة والتوتر للأهل قبل وبعد الامتحان”.

بدوره قال أستاذ الكيمياء للمرحلة الثانوية ” أحمد المصري ” ان المتحان الكيمياء لطلاب التوجيهي الذي تقدم له الطلاب يحتاج الى 3-4 ساعات لحله من قبل الطالب الجيد.

وأضاف : 29 عاماً من التدريس لم اشاهد مثل هذه الأسئلة ، واغلب الأسئلة هي لطلاب المهارات العليا ، وتحتاج الى وقت طويل للحل.