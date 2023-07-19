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شبكة نشيمات جرش تنظم حلقة نقاشية تحت عنوان “المشاركة النسائية والشبابية في الأحزاب السياسية”

منذ ساعة واحدة
شبكة نشيمات جرش تنظم حلقة نقاشية تحت عنوان “المشاركة النسائية والشبابية في الأحزاب السياسية”

وطنا اليوم: نظمت شبكة نشيمات جرش حلقة نقاشية تحت عنوان “المشاركة النسائية والشبابية في الأحزاب السياسية”.

وأكد المتحدثون العين د. ميسون العتوم والمهندسه لمى ابو دلبوح والباحث محمود الدباس عن ان المرأة دائما تثبت بأنها الاكفئ وبأنها قادرة لصنع المستحيل في ظل ظروف معيشية صعبة وفي ظل تحمل المسؤولية تجاه البيت والعائلة وتجاه نفسها والمجتمع وتنتج جيل فاعل وقوي.

ودار حوار في الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر تجمع لجان المرأة الأردني في جرش، بحضور عضوات مجلس محافظة جرش و عضوات مجالس بلديات محافظة جرش وسيدات مجتمع محلي ناشطات.


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