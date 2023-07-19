الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

وطنا اليوم – هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأبناء شعبنا العزيز، بمناسبة حلول العام الهجري.

وقال الصفدي إن هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جسدت تاريخاً خالداً، فكانت رسالة الإسلام تملأ الدنيا عدلاً وإنصافاً، لافتاً أن الهجرة تبعث في النفس على الثبات حيث كان النبي الكريم يتحمل الأذى بصبر وعزيمة في سبيل نشر رسالة الإسلام العظيمة.

وثمن أعضاء مجلس النواب جهود جلالة الملك في الدفاع عن قيم الإسلام النبيلة في مختلف المحافل، مستذكرين بعظيم الإجلال مواقف جلالته في الدفاع عن القدس، وصياً أميناً على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.