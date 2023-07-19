عاد الطبيب من غربته ليتفاجأ بشكوى من وزارة الصحة بحقه بسبب منشور

وطنا اليوم – عاد الطبيب علي محمد خريسات، من غربته ليتفاجأ فور وصوله المطار بتوجيه وزارة الصحة دعوة بحقه بسبب منشور فيسبوك.

وقال خريسات، “تغربنا من هذه البلد وبالقلب غصه كبيرة لابتعادنا عن الأهل والأقارب وتراب الوطن. لنعود إليها بعد أن يشيب الشعر والعقل والقلب لنكون ممكن يقال عنهم غاب وجاب”.

وأضاف، “وصلنا مطار الملكة علياء بعد غياب طويل والقلب يخفق اشتياق لهواء البلد لأجد مذكرة تبليغ للامتثال امام هيئة المحكمة وذلك بسبب دعوة قضائية من وزارة الصحة على أثر منشور سابق تم كتابته حرقه على هذا القطاع والوطن والمطالبة بإنصاف الأطباء ,وتم الامتثال امام هيئة المحكمة”.

وتابع: “الآن تيقنت أن في هذه البلد تطبق قاعدة مثل حرث الجمال لا ينفع بها شيء لا خير ولا حب ولا تعب ولا إنجاز وكل ما أردت أن تتقدم يجعلوك تتراجع عشر خطوات للوراء”.

وختم قائلًا، “نامل من الله ان يصلح حال البلد وأن تكون بأفضل حال ونحن في دولة ديمقراطية تحترم الرأي و الرأي الآخر دون اساءة او تشهير

ونثق بقضائنا النزيه والعادل في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة. حفظ الله الأردن قيادة وشعبًا