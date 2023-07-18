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القبض على حدث سرق مبلغاً مالياً من صاحب بقالة في الزرقاء

منذ 14 ثانية
القبض على حدث سرق مبلغاً مالياً من صاحب بقالة في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء الاثنين، بتعرض صاحب بقالة في محافظة الزرقاء للسرقة والاعتداء بواسطة اداة حادة من قبل شخص مجهول وحالته العامة جيدة.
وأكد الناطق الاعلامي انه وخلال مدة وجيزة من بدء التحقيق تمكن المحققون من تحديد هوية المعتدي الذي تبين أنّه حدث وأُلقي القبض عليه وستتم إحالته للقضاء


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