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بحالة نادرة في العالم .. إنقاذ حياة مريضة عشرينية بالبشير

منذ ساعة واحدة
بحالة نادرة في العالم .. إنقاذ حياة مريضة عشرينية بالبشير

وطنا اليوم:تمكن فريق الأشعة التداخلية في مستشفيات البشير من إنقاذ حياة مريضة عشرينية كانت تعاني من كيس دموي نازف في أحد أفرع الشريان تحت الترقوة الأيسر.
وقال الأستاذ الدكتور في الاشعة التداخلية موفق الحيص إنه تم وضع مجموعة من الحلقات في الكيس الدموي أدت إلى إغلاق الكيس الدموي بالكامل.
وأضاف الحيص أنه تم التأكد من إغلاق الشريان بالكامل ومتابعة المريضة من خلال إجراء قسطرة بعد ٦ شهور من وضع الحلقات ومن خلال التصوير التلفزيوني الملون و الفحص السريري الذي يبين ان جميع شرايين الطرف السفلي محسوسة مسموعة.
ولفت الدكتور الحيص أن هذه الحالة من الحالات النادرة في العالم


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