حجازين يرد على العناني :استغرب وقوع معاليه في العديد من المغالطات

وطنا اليوم – رد مدير عام سلطة المصادر الطبيعية (2004 – 2011) الدكتور ماهر حجازين على مقال كتبه الدكتور جواد العناني قال فيه حجازين:

قرات مقال معالي الدكتور جواد العناني/نائب رئيس الوزراء الاسبق والاقتصادي المعروف المنشور بتاريخ 13/7/2023 في العديد من المواقع الاردنية و الدولية، و أستغربت أشد الاستغراب وقوع معاليه في العديد من الاغلاط و المغالطات في هذا المقال و هي :

1-أدعى المقال ان اميركا تنتج البترول من الصخر الزيتي وهذا غير صحيح بتاتا ، فحتى يومنا هذا لم تتمكن اميركا من انشاء مشروع واحد لانتاج البترول من الصخر الزيتي، رغم امتلاكها لاكبر احتياطي في العالم اجمع ، وكانت قد طلبت المساعدة من جمهورية استونيا صاحبة افضل خبرة في العالم بهذا المجال عام 2008، لدراسة أمكانية أقامة مشروع تجاري لانتاج 50 الف برميل من النفط يوميا في ولاية كلورادو الاميركية ، وأذكر انه تم تعيين احدى الخبراء مديرة لهذا المشروع والتي كانت عاملة على مشروع أنتاج البترول من الصخر الزيتي في الاردن، و لم يتم انشاء المشروع لاسباب فنية ومالية عدة بعد القيام بالعديد من الدراسات وصرف عشرات الملايين من الدولارات .

2-أدعى المقال أن توليد وحدة الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة قد انخفضت حاليا الى أقل من 10 فلسات للكيلوات.ساعة ، و هذا الادعاء بعيد عن الواقع، حيث أنه وحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2022 و الذي تم نشره قبل بضعة أيام، فأن الارقام تثبت أن تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت 65 فلس لكل كيلوات.ساعة

3-أدعى المقال ان الاردن اتفق مع الصين لانشاء محطة كهرباء بقدرة 1000 ميغاوات ، و هذا ايضا ادعاء غير صحيح ، حيث ان الحكومة أتفقت مع الشركة الحكومية الاستونية للطاقة وشركة كهرباء ماليزية خاصة لانشاء محطة عاملة على الصخر الزيتي تغذي شبكة الكهرباء الاردنية بقدرة 470 ميغاوات وليس مع الصين، و قد تم أدخال شركة صينية بنسبة 45% عندما لم يتمكن ألائتلاف الاستوني الماليزي من الحصول على التمويل ألأ من البنوك الصينية

4-أدعى المقال أن هبوط اسعار النفط جعل المشروع مكلفا، وهذه مغالطة أخرى حيث أن اسعار النفط ومنذ بداية عام 2022 هي الاعلى لاخر 8 سنوات و بالتحديد من منتصف عام 2015 ، اي قبل ايجاد التمويل للمشروع وقبل البدء ببناء المشروع (شهر اذار 2017) ، و السؤال المطروح على معاليه ماذا لو ارتفعت اسعار النفط في السنوات القادمة و بالتحديد لعام 2047 (انتهاء العقد مع الحكومة) ، هل سيكون المشروع مجدي أقتصاديا برأيه ؟!

5-أدعى المقال اننا نستورد من الكيان الصهيوني كمية غاز ما بين 100-150 مليون قدم مكعب باليوم ، وهذه المعلومة تنقصها الدقة ، حيث أن الاتفاقية الموقعة مع الكيان الصهيوني تلزم الحكومة الاردنية بشراء كمية غاز حدها الادنى تقريبا 240 مليون قدم مكعب يومي وبحدها الاعلى تقريبا 320 مليون قدم مكعب باليوم ، قبل أن يتم تعديل الحد الادنى من كمية الغاز الواجبة الشراء الى تقريبا 185 مليون قدم مكعب يومي، وهذا ما علمته من أحد وزراء الطاقة و الثروة المعدنية السابقين، وباعتقادي فان كمية الغاز التي كنا نستوردها من الكيان الصهيوني قبل تشغيل محطة العطارات تتراوح ما بين 275- 300 مليون قدم يوميا

6-يدعي المقال ان حقل ليفنثان الغازي شرقي المتوسط غير مملوك للحكومة الاسرائيليه ، وانه مملوك لشركة شيفرون الاميركية ، وهو أدعاء غير صحيح حيث تملك شركة شيفرون الاميركية 39.66% ، ومجموعة نيومد الاسرائيلية 45.34%، وشركة ريشيو الاسرائيلية 15%، و لتذكير معاليه ان الحكومة الاسرائيلية تتقاضى أتاوة وضرائب 15.3% من مجمل المبيعات وليس الارباح.

الدكتور ماهر ابراهيم حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية (2004 – 2011) 17/7/2023