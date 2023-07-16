حزب الميثاق الوطني يدعو للتصدي للآفات الاجتماعية، وحماية الشباب والأسرة منها

وطنا اليوم:تدارست لجنة شؤون الشباب ولجنة شؤون تمكين المرأة والأسرة في الحزب تداول أخبار آفات اجتماعية وأخلاقية غريبة على مجتمعنا الأردني، والتي بدأت تصيب شبابنا وأسرنا بالقلق والإرباك بسبب التحولات التي قد تطرأ على أنماط السلوك والمرجعيات القيمية، والمعايير الأخلاقية الأردنية الأصيلة.

لذا وانطلاقاً من فكر حزب الميثاق الوطني وغاياته المتمثلة بالحماية، والارتقاء بالوطن، وترسيخ قيم المجتمع الأردني، وتطبيقاً لما نص عليه الدستور الأردني فيما يختص الأسرة الأردنية في الفقرة (٤) من المادة السادسة :

” الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها “، وحفاظاً عليها، وتعزيزا لثوابتنا الوطنية وموروثاتنا الدينية والأخلاقية؛ فإن حزب الميثاق الوطني يؤكد على وجوبية التكامل في أداء الأدوار بين الإعلام والتربية والتعليم والأسرة الذي هو الأساس في التقويم والإرشاد وبما يتناسب مع معتقدات الأمة وموروثها القيمي والأخلاقي ، وبناء جيل قوي متماسك وعفي جسديا ونفسياً.

كما يشدد الحزب على أهمية تضافر الجهود من خلال مؤسسات وزارة الداخلية ووحدة الجرائم الإلكترونية خاصة، ومؤسسات وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بما يتواجه مع الأفكار الغريبة ومقاومتها بالعقل والدين والمنطق ، والعمل على تعزيز منظومة القيم التي تشكل هويتنا الوطنية النابعة من القيم الأصيلة للمجتمع الأردني، ويطالب بضرورة سن التشريعات والعقوبات المناسبة للأفعال المخالفة للنظام العام والقيم والمبادئ التي أكد ونص عليها الدستور الأردني، لتكريس ثقافة احترام الإطار القيمي والحضاري السائد في مجتمعنا الأردني دون المساس بحرية الأفراد أو تقييد الحريات العامة.