بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

حماية المستهلك تطالب بالتحقق من استعمال المتبقيات الحيوية كأعلاف للدواجن

منذ ساعتين
حماية المستهلك تطالب بالتحقق من استعمال المتبقيات الحيوية كأعلاف للدواجن

وطنا اليوم:تواصل مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أصحاب مزارع دواجن يشتكون من نسبة نفوق الدواجن خلال الاشهر الماضية، في ذات الوقت اثيرت قضية استعمال المتبقيات الحيوية ومنها الدجاج النافق الذي يستعمل كغذاء للاسماك،فضلا عن استخدامه بعد معالجته كغذاء للدواجن .
وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك من الجهات ذات العلاقة الوقوف على حيثيات القضية وتوضيحها للمستهلك الذي ينظر اليه بأنه الطرف الاضعف في المعادلة .
واشار الدكتور عبيدات الى أن الكثير من الدول تمنع تماما استعمال المتبقيات الحيوية ومن بينها الدجاج النافق ومخلفاته كأعلاف لما يحتويه من مواد ضارة على المستهلك.
وشدد الدكتور عبيدات على أن المطلوب من الجهات ذات العلاقة الوقوف على الحقائق ومعالجة الخلل وتصويب الامر، لأن صحة المستهلك ليست مكانا للتجارب ، مطالبا الكشف على مصانع الأعلاف المحليه وفحص الاعلاف المستورده للوقوف على الحقيقة.
وثمن الدكتور عبيدات دور مؤسسة الغذاء والدواء لما تقوم به من جهود هادفة الى الوصول الى غذاء سليم وآمن للمستهلك، مطالبا اياها بالمضي قدما لتحقيق غذاء آمن للمستهلك.
وطالب الدكتور عبيدات كافة الجهات الاخرى بأن تقوم بدورها المناط بها بحكم الدستور والقانون ، وأن تراقب وتفحص وتتأكد من عدم استعمال المتبقيات الحيوية سواء الدجاج النافق أو مخلفات تنظيف الدجاج في مصانع الاعلاف، لما له من ضرر كبير على مزارع الدواجن من جهه وعلى المستهلك من جهة أخرى .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:13

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميجا واط

13:09

شطب عبارات صدرت عن نواب بحق الصحف اليومية

13:02

مشاركة أ.د. الخوالدة من جامعة عمان الاهلية ببرنامج ايراسموس

12:54

تمويل من البنك الدولي بـ250 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن

12:49

رغم موجة الحر.. مرضى البشير بدون أي وسائل تبريد

12:44

إلى بصيرا قريتي “بلغ الحب مداه”

12:43

العوايشة لوزير الاوقاف: كونك جاي من الحج اقرا على هالحكومة

12:30

العرموطي يطالب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية باعتباره “استقواء على الوطن والمواطن

12:16

مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية

12:11

النواب يقر قانون الشركات كما ورد من الأعيان

11:57

#عاجل اعلان براءة مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة من حادثة الغاز

11:54

وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية

وفيات
وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاءالشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللةوفيات الخميس 13-7-2023