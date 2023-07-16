حماية المستهلك تطالب بالتحقق من استعمال المتبقيات الحيوية كأعلاف للدواجن

وطنا اليوم:تواصل مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أصحاب مزارع دواجن يشتكون من نسبة نفوق الدواجن خلال الاشهر الماضية، في ذات الوقت اثيرت قضية استعمال المتبقيات الحيوية ومنها الدجاج النافق الذي يستعمل كغذاء للاسماك،فضلا عن استخدامه بعد معالجته كغذاء للدواجن .

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك من الجهات ذات العلاقة الوقوف على حيثيات القضية وتوضيحها للمستهلك الذي ينظر اليه بأنه الطرف الاضعف في المعادلة .

واشار الدكتور عبيدات الى أن الكثير من الدول تمنع تماما استعمال المتبقيات الحيوية ومن بينها الدجاج النافق ومخلفاته كأعلاف لما يحتويه من مواد ضارة على المستهلك.

وشدد الدكتور عبيدات على أن المطلوب من الجهات ذات العلاقة الوقوف على الحقائق ومعالجة الخلل وتصويب الامر، لأن صحة المستهلك ليست مكانا للتجارب ، مطالبا الكشف على مصانع الأعلاف المحليه وفحص الاعلاف المستورده للوقوف على الحقيقة.

وثمن الدكتور عبيدات دور مؤسسة الغذاء والدواء لما تقوم به من جهود هادفة الى الوصول الى غذاء سليم وآمن للمستهلك، مطالبا اياها بالمضي قدما لتحقيق غذاء آمن للمستهلك.

وطالب الدكتور عبيدات كافة الجهات الاخرى بأن تقوم بدورها المناط بها بحكم الدستور والقانون ، وأن تراقب وتفحص وتتأكد من عدم استعمال المتبقيات الحيوية سواء الدجاج النافق أو مخلفات تنظيف الدجاج في مصانع الاعلاف، لما له من ضرر كبير على مزارع الدواجن من جهه وعلى المستهلك من جهة أخرى .