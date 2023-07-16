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مدير الامتحانات يوضح موعد نتائج التوجيهي ..التصحيح مستمر وهذا ماسيتم على سؤال الرياضيات الذي اثار الجدل

منذ ساعتين
مدير الامتحانات يوضح موعد نتائج التوجيهي ..التصحيح مستمر وهذا ماسيتم على سؤال الرياضيات الذي اثار الجدل

 

وطنا اليوم – قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم  الدكتور محمد كنانة ان عمليات التصحيح للدفاتر الامتحانية مستمرة في جميع مراكز التصحيح، حيث تبلغ المراحل التي يمر بها الدفتر الامتحاني الواحد فيما يخص القارئ الضوئي باكثر من 12 مرحلة.

اما فيما يتعلق بالإجابات المقالية، اوضح كنانة ان الدفتر يمر باكثر من 27 عملية تصحيح يليها عملية التدقيق والتي تمر باكثر من 12 مرحلة للتدقيق، وصولا لاستخراج النتائج بشكل يضمن دقتها لتصل نسبة الخطأ الى الصفر المئوي.

وحول موعد اعلان النتائج رجح كنانة موعد اعلانها بعد منتصف آب المقبل.

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وفيما يتعلق بمبحث الرياضيات ورقة/2، قال كنانة بدأت لجان التصحيح بتصحيح الاجابات للاسئلة المقالية اعتبارا من يوم امس السبت، وان الوزارة تؤكد ان الخطأ الذي ورد سيتم تعويضه خصوصا فيما يتعلق بالاجابة النهائية للسؤال فقط، وان الخطأ البشري وارد ولا يوجد اي تعمد في ذلك.

 


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