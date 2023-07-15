بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

وزيرة الثقافة تفتتح السيمنار الخاص بملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا

منذ ساعتين
وزيرة الثقافة تفتتح السيمنار الخاص بملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا

وطنا اليوم: افتتحت وزير الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، السيمنار الخاص بملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، ويقام على هامش فعاليات معرض ايوا الحرفي العالمي.

وشارك في السمينار، سيدات من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وشرق آسيوية وأميركية، وتضمن عرضا قدمته 12 سيدة حول تجاربهن الإنسانية والريادية.

وهدف “السمينار” الى تبادل تبادل الخبرات بين السيدات المشاركات من الأردن ومختلف دول العالم في مجال المشاريع والمبادرات النسائية الإنسانية والإبداعية.

وقالت النجار، إن الملتقى يعكس قدرة المجتمعات المحلية على إيجاد الحلول الدائمة والمستدامة لقضايا التنمية، بما يعكس قدرتها على تحسين نوعية الحياة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكدت أن الأردن يؤمن بالعلاقات الإنسانية، ويتبنى دعم الإبداع والمبدعين، ويقوم بدور كبير في السعي نحو صنع وتحقيق السلام، ويقدم أنموذحا يحتذى في السلم والأمن المجتمعي.

بدورها، أكدت أمين عام الملتقى مدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، الدكتورة أغادير جويحان، أن الملتقى يشكل فرصة لجميع السيدات المشاركات للتعاون، وتبادل الخبرات والتعاون والتشبيك في المشاريع الإنسانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:10

حزب الميثاق الوطني: وَضْع التمويل الأصغر تحت مظلة المركزي خطوة مفصلية، ويؤكد ضرورة تصويب صناديق التقاعد

21:06

أورنج راعي الاتصالات لمبادرة مجلس الأبنية الخضراء “الاقتصاد الدائري”

20:56

محافظة: مجلس الوزراء وافق على ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية

20:09

بلدية جرش تفتتح معرض المنتجات والحرف اليدوية

19:59

قطر تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5%

19:51

تراجع الإسترليني أمام الدولار

19:46

روسيا تعلن إنجاز حملة لتجنيد 147ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية

19:41

“الرواشدة” يفوز ببطولة عمان المفتوحة للجولف

19:36

لتعزيز العلاقات بين البلدين.. ألمانيا تنقل سفارتها في ليبيا من تونس إلى طرابلس

19:30

بلدية السرحان تطلق مبادرة مجتمعية لتوزيع المياه والعصائر على المسافرين

19:20

التشيكية ماركيتا فوندروشوفا تفوز بنهائي ويمبلدون على التونسية أنس جابر

19:05

نشرة السوق المركزي تكشف كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة في عمان

وفيات
آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاءالشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللةوفيات الخميس 13-7-2023وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023