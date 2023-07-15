وزيرة الثقافة تفتتح السيمنار الخاص بملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا

وطنا اليوم: افتتحت وزير الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، السيمنار الخاص بملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، ويقام على هامش فعاليات معرض ايوا الحرفي العالمي.

وشارك في السمينار، سيدات من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وشرق آسيوية وأميركية، وتضمن عرضا قدمته 12 سيدة حول تجاربهن الإنسانية والريادية.

وهدف “السمينار” الى تبادل تبادل الخبرات بين السيدات المشاركات من الأردن ومختلف دول العالم في مجال المشاريع والمبادرات النسائية الإنسانية والإبداعية.

وقالت النجار، إن الملتقى يعكس قدرة المجتمعات المحلية على إيجاد الحلول الدائمة والمستدامة لقضايا التنمية، بما يعكس قدرتها على تحسين نوعية الحياة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكدت أن الأردن يؤمن بالعلاقات الإنسانية، ويتبنى دعم الإبداع والمبدعين، ويقوم بدور كبير في السعي نحو صنع وتحقيق السلام، ويقدم أنموذحا يحتذى في السلم والأمن المجتمعي.

بدورها، أكدت أمين عام الملتقى مدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، الدكتورة أغادير جويحان، أن الملتقى يشكل فرصة لجميع السيدات المشاركات للتعاون، وتبادل الخبرات والتعاون والتشبيك في المشاريع الإنسانية.