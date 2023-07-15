مداخلة جريئة لحاملة شهادة دكتورة : “متى ساحصل على فرصتي” والخصاونة يرد: “لا تكونوا وقود لمن يريد أن يتصدر المشهد

وطنا اليوم – في مداخلة جريئة شهد اللقاء الحواري الذي عقده رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الشباب في جامعة مؤتة، حديثاص للمحامية هبة الشمايلة، عندما وجهت أسئلة مباشرة للخصاونة .

الشمايلة: التي تحمل شهادة الدكتوراة في القانون قالت : “لا أؤمن بالعمل الحزبي”، ولا اثق في مجلس النواب.

وأكدت أنها تحمل شهادة الدكتوراة بالقانون و لا تزال تنتظر الفرصة الحقيقية.

وأكملت في حديثها للخصاونة: “والدي ليس وزير ولا نائب بل موظف والوظيفة أنهكته، موجهة سؤالا للخصاونة قائلة: “متى سأحصل على فرصتي”.

ورد رئيس الوزراء على مداخلة الشمالية: على الشباب أن لا يكونوا الوقود لمن يريد أن يتصدر المشهد