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مداخلة جريئة لحاملة شهادة دكتورة : “متى ساحصل على فرصتي” والخصاونة يرد: “لا تكونوا وقود لمن يريد أن يتصدر المشهد

منذ 3 ثواني
مداخلة جريئة لحاملة شهادة دكتورة : “متى ساحصل على فرصتي” والخصاونة يرد: “لا تكونوا وقود لمن يريد أن يتصدر المشهد

 

 

وطنا اليوم –  في مداخلة جريئة شهد اللقاء الحواري الذي عقده رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الشباب في جامعة مؤتة، حديثاص للمحامية هبة الشمايلة، عندما وجهت أسئلة مباشرة للخصاونة .

الشمايلة: التي تحمل شهادة الدكتوراة في القانون قالت : “لا أؤمن بالعمل الحزبي”، ولا اثق في مجلس النواب.

وأكدت أنها تحمل شهادة الدكتوراة بالقانون و لا تزال تنتظر الفرصة الحقيقية.

وأكملت في حديثها للخصاونة: “والدي ليس وزير ولا نائب بل موظف والوظيفة أنهكته، موجهة سؤالا للخصاونة قائلة: “متى سأحصل على فرصتي”.

ورد رئيس الوزراء على مداخلة الشمالية: على الشباب أن لا يكونوا الوقود لمن يريد أن يتصدر المشهد


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