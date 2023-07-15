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الخصاونة حول الانتخابات النيابية :” انا ما بحكي من عندي.. الدستور الأردني يقول ذلك”

منذ ساعتين
الخصاونة حول الانتخابات النيابية :” انا ما بحكي من عندي.. الدستور الأردني يقول ذلك”

 

 

وطنا اليوم – أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، لقاء حواريا في جامعة مؤتة، ضمن حوارات الشباب.

الخصاونة، قال في كلمة له، إن مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية لم يتجاوز 33% في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا على أهمية إيجاد محفزات للمشاركة في الانتخابات والانضمام للأحزاب.

وأكد على أهمية العمل الحزبي، بعد تصويب العديد من الأحزاب أوضاعها خلال الفترة الأخيرة، مشددا في الوقت ذاته على وجود أحزاب ذات برامج حقيقية إصلاحية.

وبين أن التعديلات الدستورية، وتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، تهدف جميعها إلى رفع مشاركة الشباب في الانتخابات.

واوضح  الخصاونة  في حديثه عن تصريحاته السابقة التي رفضها عدد من النواب، حول موعد إجراء الانتخابات النيابية، وقال الخصاونة، إن لجنة التحديث السياسي وضعت الكثير من المستهدفات خلال جدول زمني يمتد لـ 10 سنوات، لتبدء مرحلته الاولى في اطار الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في دستور المملكة الاردنية الهاشمية.

وقال الخصاونة:” انا ما بحكي من عندي، الدستور الأردني يقول انه تجرى الانتخابات العامة في الاشهر الاربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب”.


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