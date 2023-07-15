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السفارة الامريكية تودع السفير “هنري وستر” وتنشر انجازاته

منذ ساعة واحدة
السفارة الامريكية تودع السفير “هنري وستر” وتنشر انجازاته

 

وطنا اليوم – ودعت السفارة الامريكية في عمان السفير هنري وستر الذي انتهت مدة عمله كسفيرا امريكيا لدى الاردن ونشرت السفارة عير حسابه الرسمي تغريدة مرفقة بمقطع مصور يظهر انجازات السفير هنري وستر خلال مدة عمله سفيرا لدى الاردن :

تودع السفارة الأمريكية في ‎#الأردن السفير هنري ووستر. ممتنون لتفانيه الثابت في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن طوال السنوات الثلاث التي قضاها سفيرا. في ظل القيادة الملهمة للسفير ووستر، وصلت الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن إلى آفاق جديدة وحققت العديد من الإنجازات. فيما يلي بعض النقاط البارزة:

– وقعت أكبر وأطول مذكرة تفاهم بين الأردن والولايات المتحدة مقابل 10.5 مليار دولار.

– قاد أكثر من 2.5 مليون دولار في جهود الحفاظ على المواقع الثقافية والتاريخية في جميع أنحاء الأردن.

 


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