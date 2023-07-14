ألف مبروك للعروسين.. محمود الحوامدة يدخل “القفص الذهبي”

وطنا اليوم: توجهت جاهة كريمة من آل الحوامدة وأقربائهم وأصدقائهم ، لطلب يد كريمة السيد فداء جرار ابو فؤاد إلى ابنهم الشاب محمود أحمد الحوامدة.



ترأس الجاهة سعادة النائب خليل عطية والذي طلب باسم الجاهة فيما كان على رأس المستقبلين والد العروس و الوزير السابق معالي صلاح جرار الذي رد على طلب الجاهة بالإيجاب.



وحضر الجاهة وحفل اشهار الخطوبة المباركة في فندق الف ليلة وليلة ، جمع كبير من اصدقاء ومحبي رجل الاعمال محمود الحوامدة ، ولفيف من الأقارب والأصدقاء وانسباء ومعارف العروسين.



وبهذه المناسبة أتقدم لك بأسمى غازي بني نصر وعائلتي و نرسل لكما أرق التهاني وأصدق الأمنيات بأن يسعد الله قلبيكما ويؤلف بينكما، وان يديم عليكما السعادة واسأل الله تعالى أن يبارك لك ولخطيبك ويبارك عليكما وأن يجمع بينكما بخير وأن يرزقكما الذرية الصالحة.









