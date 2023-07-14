مخبَّأة في “الجبن والزعتر”.. الجمارك السعودية في معبر الحديثة يتحبط تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون

وطنا اليوم – اعلنت السلطات السعودية ان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة تمكنت من إحباط محاولة تهريب (130.635) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبَّأةً في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبَّأةً في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر”، وذلك بإخفائها داخل قطع الجبن.
وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليهما وهما شخصان.
وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.