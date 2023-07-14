مخبَّأة في “الجبن والزعتر”.. الجمارك السعودية في معبر الحديثة يتحبط تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون

وطنا اليوم – اعلنت السلطات السعودية ان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة تمكنت من إحباط محاولة تهريب (130.635) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبَّأةً في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.