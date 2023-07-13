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خبير تربوي: السؤال الثالث الفقرة (ب) حول المعادلة التفاضلية احتوى على خلل علمي والتربية توضح

منذ ساعتين
خبير تربوي: السؤال الثالث الفقرة (ب) حول المعادلة التفاضلية احتوى على خلل علمي والتربية توضح

 

 وطنا اليوم –  قال الخبير التربوي الأردني الأستاذ محمد صالح إن امتحان مبحث الرياضيات “الورقة الثانية” الذي عقد اليوم يمكن تصنيفه بالصعب.

 

وأضاف صالح، أن السؤال الثالث الفقرة (ب) حول المعادلة التفاضلية احتوى على خلل علمي أربك الطلبة، حيث أعادوا حل السؤال أكثر من مرة ظنا منهم أنهم مخطئون، والخلل يكمن أن مخرجات السؤال في منتصف الحل تعطي قيمة غير معرفة وهذا غير مقبول.

 

وأوضح أن الامتحان طويل وكان يحتاج إلى نصف ساعة وقت إضافي، سيما أن مادة الفصل الثاني من مبحث الرياضيات تحتاج إلى حسابات كثيرة.

 

وبين انه تواصل مع طلاب متميزين وقالوا ان الامتحان صعب جدا، ولم يستطيعوا الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح.

 

بدورها قالت وزارة التربية والتعليم إن الملحوظة التي وردت حول السؤال الثالث/ الفرع (b) من امتحان الرياضيات للفرع العلمي، فإن اللجنة المختصة من الخبراء والمشرفين التربويين قد ناقشت هذه الملحوظة ونسّبت بما يأتي:

أي مشترك وصل للحل العام للمعادلة التفاضلية يحصل على علامة السؤال الكاملة؛ حيث إن الخطوة الأخيرة والتي تتطلب التعويض بالنقطة المعطاة ستحتسب لجميع المشتركين، لأن التعويض بهذه النقطة لا يحقق المعادلة


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