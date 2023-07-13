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حقيقة وجود حارة مسكونة في بلدة كفرسوم بإربد

منذ ساعة واحدة
حقيقة وجود حارة مسكونة في بلدة كفرسوم بإربد

وطنا اليوم:أكد رئيس بلدية الكفارات حسين عبيدات ان ما يشاع حول وجود حارة مسكونة في بلدة كفرسوم بمحافظة إربد عار عن الصحة.
وقال عبيدات إن مجموعه شبان من أصحاب الأسبقيات قاموا برمي الحجارة على المارة من منزل شبه مهجور ما اثار الرعب بين أهالي المنطقة.
وأضاف أنه تم ابلاغ المركز الأمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.
وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود حارة مسكونة في بلدة كفرسوم حيث يتعرض المارة للحجارة المتطايره ما أثار الرعب الهلع بين السكان


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