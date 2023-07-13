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إنقاذ سيدة وجنينها في إربد بعدما طعنها زوجها 5 طعنات

منذ 3 ثواني
إنقاذ سيدة وجنينها في إربد بعدما طعنها زوجها 5 طعنات

وطنا اليوم:أنقذ فريق طبي في مستشفى معاذ بن جبل، حياة جنين بالشهر الثامن ووالدت، بعدما تعرضت لـ5 طعنات من زوجها في لواء الأغوار الشمالية، وفق مصدر طبي.
وقال المصدر ، إن السيدة ادخلت إلى غرفة العمليات عند وصولها المستشفى، وتم إجراء عملية جراحية وقيصيرية استمرت لمدة 5 ساعات.
وأضاف أن الكادر الطبي تمكن من إخراج الجنين والسيطرة على نزيف السيدة، وهي والجننين في حالة مستقرة.
وكانت سيدة أسعفت الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، بعد تعرضها للطعن بواسطة أداة حادة في البطن من قبل زوجها 25 عاما، أثناء وجودها في منزلها بلواء الاغوار الشمالية، وألقي القبض على الزوج وفتح تحقيق في الحادثة


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