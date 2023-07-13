الخصاونة يعمم على موظفي الدولة بشأن الزيارات الغير معلنة

وطنا اليوم:عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الدوائر والمؤسسات الحكومية حول زيارات “غير معلنة” لمراكز تقديم الخدمات الحكومية.

وجاء في التعميم ان هذه الزيارات تأتي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى اداء الجهاز الحكومي.

وبحسب التعميم سيشمل التقييم 4 جوانب وهي الزيارات الميدانية والاتصال الهاتفي والموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف الذكي