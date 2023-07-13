بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة يعمم على موظفي الدولة بشأن الزيارات الغير معلنة

منذ ساعة واحدة
الخصاونة يعمم على موظفي الدولة بشأن الزيارات الغير معلنة

وطنا اليوم:عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الدوائر والمؤسسات الحكومية حول زيارات “غير معلنة” لمراكز تقديم الخدمات الحكومية.
وجاء في التعميم ان هذه الزيارات تأتي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى اداء الجهاز الحكومي.
وبحسب التعميم سيشمل التقييم 4 جوانب وهي الزيارات الميدانية والاتصال الهاتفي والموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف الذكي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

إنقاذ سيدة وجنينها في إربد بعدما طعنها زوجها 5 طعنات

11:48

النائب الرياطي تهاجم الخصاونة وتتهمه بالتهميش

11:45

البنك المركزي الأردني يعلن بيع قطع أراضي مقام عليها منشآت في العاصمة.. وهذه الشروط المطلوبة

11:22

بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير‎

11:16

طلب قوي على الدينار الأردني في سوق الصرافة

11:04

امانة عمان تكشف حقيقة اغماء عامل وطن اثر ضربة شمس

10:56

وزير السياحة يوعز بإنشاء متحفين بالساحة الهاشمية

10:46

5 منشآت فندقية جديدة ستوفر 500 غرفة في البترا

10:28

نادي الأرينا في عمان الأهليّة ينعي الكابتن مضر مجذوب

10:23

قراءة| الإرادة والاستفادة من التجارب في الإدارة

10:19

قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب خطر ومسلّح غرب البلقاء

10:12

وفيات الخميس 13-7-2023

وفيات
وفيات الخميس 13-7-2023وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023