الحكومة : العداد هو الفيصل بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء

وطنا اليوم:كشفت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن تلقيها العديد من الشكاوى، حول ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لدى عددد من المواطنين.

وعلقت هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، على الأنباء المتداولة وشكاوى عدد من المواطنين، بأن الحديث عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء يتكرر في الشتاء والصيف، وذلك يعود لكمية الاستهلاك.

بدوره قال رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن زياد السعايدة: إن ارتفاع فاتورة الكهرباء ظاهرة تحدث في شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام وكذلك في فصل الصيف.

وأضاف أنه لا يوجد علاقة بين قراءات العداد ودخول فصل الصيف، مشيرا إلى أن الارتفاع يعود إلى كمية الاستهلاك من خلال استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية في المنزل.

الحمل الكهربائي

وبين أن الحمل الكهربائي في الأردن بلغ الأربعاء، بالتزامن مع بدء تأثر الأردن بالكتلة الهوائية الحارة، وصل إلى 3500 ميغا مقارنة مع 2700 ميغا بنفس الموعد من العام الماضي.

وأكد أن العداد هو الفيصل بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء، داعيا أي مواطن يشعر بأن قراءة العداد غير صحيحة، الاتصال بهيئة قطاع الطاقة والمعادن لإجراء اللازم