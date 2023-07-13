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طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم الخميس لمبحث رياضيات الورقة 2

منذ ساعتين
طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم الخميس لمبحث رياضيات الورقة 2

 

يواصل 156256 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة، اليوم الخميس، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” في كافة الفروع بواقع جلسة واحدة صباحية.

ويتقدم الطلبة اليوم في الفروع العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والفندقي للامتحان في مبحث الرياضيات الورقة الثانية، فيما يتقدم الفرع الزراعي لمبحث الإنتاج النباتي الورقة الثانية، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لمبحث العلوم المهنية الخاصة الورقة الثانية، موزعين كالآتي: العلمي 62490 طالبا، والأدبي 76423 طالبا، والشرعي 135طالبا، والصناعي 6066 طالبا، واقتصاد منزلي 6681 طالبا، والزراعي 2889 طالبا، والفندقي 1572 طالبا

 


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