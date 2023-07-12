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النسور في ضيافة السديري

منذ ساعة واحدة
النسور في ضيافة السديري

 

وطما اليوم –  قام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور بزيارة خاصة للسفارة السعودية في عمان.

 وإستقبل السفير نايف السديري النسور وتجول معه في أحد المعارض الملحقة.

 


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