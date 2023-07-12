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النسور في ضيافة السديري
منذ ساعة واحدة
وطما اليوم – قام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور بزيارة خاصة للسفارة السعودية في عمان.
وإستقبل السفير نايف السديري النسور وتجول معه في أحد المعارض الملحقة.
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24 ساعة
19:24
كيلو الكيوي بثلاثة دنانير في الأردن
19:18
الضمان : 9200 راتب تقاعدي لغير الأردنيين
19:15
ضبط 6 محتالين استغلوا أسراً منتفعة من المعونة الوطنية
19:08
التصاميم المعتمدة لفعاليات مهرجان جرش 2023 -(صور)
18:34
التل يكتب : شهادات دكتوراة فخرية لا تساوي كيلو فجل..!
18:28
نظرة على الأحوال الاجتماعية في الجزيرة العربية قبل الاسلام
18:09
الأحزاب السياسية في الأردن والشباب
17:53
بني مصطفى تبحث مع السفيرة البريطانية تفعيل خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن
17:42
“كريم مول” تشهر تعسرها ماليا
17:34
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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