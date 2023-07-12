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الاتحاد الأوروبي بالأردن: الإعدام .. عقوبة غير إنسانية

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي بالأردن: الإعدام .. عقوبة غير إنسانية

وطنا اليوم:نشر حساب الاتحاد الأوروبي الرسمي في الأردن، منشورًا عبر منصة فيسبوك الأربعاء، يؤكد فيه معارضته لعقوبة الإعدام، معتبر أنها عقوبة غير إنسانية وتمثل إنكاراً غير مقبولاً لكرامة الانسان وحقه في السلامة.
وقال الحساب، “الاتحاد الأوروبي يدعم بكل فخر المؤتمر الإقليمي الرابع حول عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط الذي يعقد في الأردن؛ نعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف؛ فهي عقوبة غير إنسانية وتمثل إنكاراً غير مقبولاً لكرامة الانسان وحقه في السلامة”.


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