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السعودية تعلن بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين

منذ 3 ثواني
السعودية تعلن بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين

 

 

وطنا اليوم – اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء، عن بدء موسم العمرة، من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي “نُسُك” أو “توكلنا”، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها. وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج، بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعد “نُسُك” أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، “من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن”، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.


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