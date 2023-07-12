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تحذيرات من الحالة الجوية اليوم الاربعاء

منذ 24 ثانية
تحذيرات من الحالة الجوية اليوم الاربعاء

 

 

وطنا اليوم –   تُشير آخر الخرائط الجوية بأنه عقب الأجواء الصيفية العادية التي أثرت على الأردن خلال الأيام الماضية بل و قد مالت الأجواء للبُرودة في ساعات الليل في مناطق عِدّة، من المُنتظر أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة مصدرها صحراء شبه الجزيرة العربية بدءاً من يوم الأربعاء و تتسبب بحدوث موجة حارة طويلة نسبياً.

و يؤدي اندفاع الكتلة الحارة إلى المملكة إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء و ارتفاع آخر يوم الخميس، وتُصبح درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 5 درجات مئوية. و يُتوقع أن يتحول الطقس إلى حار و جاف بوجهٍ عام في أغلب المناطق، و شديد الحرارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، و خليج العقبة و مناطق البادية


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