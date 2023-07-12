الشاكر: درجات الحرارة تلامس الـ40 وتقترب من 45 في البحر الميت

وطنا اليوم – قال المدير التنفيذي لموقع طقس العرب، محمد الشاكر، إن النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وتكون أعلى من المعدلات المعتادة. وأضاف الشاكر في حديثه لبرنامج “نبض البلد”، أن الكتلة الهوائية الحارة التي مصدرها (صحراء شبه الجزيرة العربية) ستؤثر على الأردن ابتداءً من يوم الأربعاء، مما سيؤدي إلى ارتفاع واضح في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الظهر والعصر. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في المناطق الشرقية للعاصمة والمناطق الجنوبية من المملكة إلى نهاية الثلاثينيات مئوية، بينما ستكون في المناطق الجبلية العالية أعلى من المعدلات المعتادة. وبين الشاكر أن درجات الحرارة قد تصل في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إلى حوالي 45 درجة مئوية نهاية الأسبوع الحالي. وأكد أن الإجهاد الحراري سيزداد بشكل واضح مع مرور الوقت خلال الأيام القادمة، ويتراجع الشعور بالحرارة مع ساعات الليل. وأشار الشاكر إلى أن موجة الحر التي ستتأثر بها الأردن ليست “قاسية”، إذ ستنخفض درجات الحرارة من حين لآخر، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة نهاية الأسبوع الحالي. ودعا الشاكر إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وزيادة شرب السوائل، وتجنب بذل الجهود البدنية في الهواء الطلق خلال ساعات النهار، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال والمُعقمات داخل المركبات، مع التأكيد على عدم ترك الأطفال في المركبات حتى لو لفترات قصيرة.