بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

زيادة ساعات التزويد المائي لمزارعي وادي الأردن

منذ ساعة واحدة
زيادة ساعات التزويد المائي لمزارعي وادي الأردن

وطنا اليوم:زادت سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، ساعات التزويد المائي للمزارعين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت السلطة، إنه نتيجة للتوقعات الجوية بتأثر الأردن خلال الأيام القادمة بموجة حر تؤدي إلى ارتفاع كبير على الحرارة في منطقة وادي الأردن، تقرر زيادة ساعات التزويد المائي.
وأضافت أنه لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة، ستعمل إضافة لالتزامها في برنامج التوزيع اليومي لمياه الري، على تزويد الوحدات الزراعية بكميات إضافية من مياه الري، وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتوفرة من المصادر.
وأوضحت أن الكوادر والاليات العاملة في الميدان، ستكون في حالة طوارئ لمتابعة التزويد المائي وتلبية احتياجات المزراعين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:42

حزب الميثاق الوطني يتأهب في كافة لجانة القانونية للتعامل مع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية

19:36

ايعاز بوقف عمل كافة عمال الوطن فترة الظهيرة في جرش

19:22

مؤتمر صحفي لجامعة عمان الاهلية حول انجازات الجامعة ودخولها نادي أفضل ألف جامعة عالميا وفق تصنيف QS

19:16

مختصون: أرقام الفقر في الأردن أكثر من المُعلنة

19:10

الشمالي : 33 ألف عامل وعاملة أثيوبية في الأردن

19:04

حنان نصار أول ملاكمة أردنية تحقق ميدالية ذهبية في دورات الألعاب العربية

19:00

الأردن يطالب المجتمع الدولي بسن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية

18:56

دب في الأردن يتناول الخبز بدلا من اللحم

18:20

الشحاتيت على سرير الشفاء

18:14

نظمها هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا ريادة الأعمال وترخيص المشاريع الريادية جلسة تعريفية

18:13

العيسوي يلتقي وفد من جمعية الحوار الديمقراطي

17:53

خلال لقاء وفد جزائري برئاسة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني في “صناعة عمان”.. الجغبير: ندعو الى تكامل صناعي أردني جزائري على قاعدة رابح / رابح

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023