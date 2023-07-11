زيادة ساعات التزويد المائي لمزارعي وادي الأردن

وطنا اليوم:زادت سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، ساعات التزويد المائي للمزارعين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت السلطة، إنه نتيجة للتوقعات الجوية بتأثر الأردن خلال الأيام القادمة بموجة حر تؤدي إلى ارتفاع كبير على الحرارة في منطقة وادي الأردن، تقرر زيادة ساعات التزويد المائي.

وأضافت أنه لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة، ستعمل إضافة لالتزامها في برنامج التوزيع اليومي لمياه الري، على تزويد الوحدات الزراعية بكميات إضافية من مياه الري، وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتوفرة من المصادر.

وأوضحت أن الكوادر والاليات العاملة في الميدان، ستكون في حالة طوارئ لمتابعة التزويد المائي وتلبية احتياجات المزراعين