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نظمها هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا ريادة الأعمال وترخيص المشاريع الريادية جلسة تعريفية

منذ 8 دقائق
نظمها هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا ريادة الأعمال وترخيص المشاريع الريادية جلسة تعريفية

 

الشوابكة يؤكد  أهمية المشاريع المنزلية الريادية في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة وتمكين المجتمعات

وطنا اليوم – نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا بالتعاون مع مؤسسة بلومنت جلسة تعريفية حول “ريادة الأعمال وترخيص المشاريع الريادية” قدمها الأستاذ نجاد النجادات.
وتهدف الجلسة إلى تعريف المستهدفين بأنواع الشركات وإجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الريادية وما يترتب عليها من إجراءات ، والإشتراطات العامة لممارسة المهنة، وفوائد إضفاء الطابع الرسمي على مشاريعهم من التسويق وحفظ الحقوق.
وأكد منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة أهمية المشاريع المنزلية الريادية في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة وتمكين المجتمعات، منوهاً أن هذه الجلسة مهمة لإطلاع المهتمين على كيفية ترخيص عملهم لتطويره وليكون مشروعاً منزلياً ريادياً ويمكن الأسر والشباب إقتصادياً.
وبين المحاضر النجادات أن ترخيص المشاريع الريادية المنزلية بدأ في أمانة عمان وتم ترخيص 53 مهنة منزلية في البداية ثم انتقلت إلى المحافظات، وهنا برزت مشكلات عدة لإختلاف الإجراءات من بلدية لأخرى، ولهذا عممت الحكومة إجراءات العمل بالمهن المنزلية وتوحيدها بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن المهن المنزلية معفية من الفواتير الضريبية، مع الإشارة إلى أن هناك عقبات تواجه المنتجات الغذائية لضرورة خضوعها لإجراءات محددة لضمان سلامتها.
وبين أنه يشترط للترخيص إستخدام مواد محددة لضمان أن تكون آمنة تراعي الصحة والسلامة العامة، وأن يعمل فيها أفراد المنزل أنفسهم ولا يتجاوز شخصين فقط ،ولا يسمح أن يكون له سجل تجاري في نفس الوقت.
وجرى حوار مع الحضور حول المشاريع المنزلية والعقبات التي تواجهها وسبل مواجهتها وميزات الترخيص التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم بسهولة والحصول على التمويل لتطوير مشاريعهم.

يشار إلى أن مؤسسة بلومنت بدأت عملها في الأردن عام 2003 من خلال تنفيذ عدة مشاريع في مختلف مناطق الأردن وداخل مخيم الزعتري، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، والمانحين، والمنظمات المحلية لتقديم خدمات مستدامة هدفها الحدّ من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لزيادة قدرتها على الإكتفاء الذاتي وتلبية إحتياجات الفئات المتأثرة من الحروب والنزاعات.

وبلومنت التي تتخذ من فرجينيا الأميركية مقراً لها هي المنظمة الدولية للإغاثة والتنمية سابقاً وتهدف إلى توفير برامج الإغاثة وتحقيق الإستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم حيث أسست مكتبها في عمان منذ نحو 15 عاماً وتنفذ حالياً مشروعات تشمل التنمية المجتمعية وأنشطة تحفيز مجتمعي ممولة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لخدمة حوالي 77 ألف لاجئ في مخيم الزعتري، وتوجد لها مشروعات أخرى في سوريا يتم إدارتها من مكتب بلومنت بعمان.

 

 

 


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