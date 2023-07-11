فرصة استثمارية لإنشاء فندق تراثي في عمّان

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار، فرصة استثمارية لإنشاء فندق على قطعة أرض في أحد أحياء ‏‏عمّان القديمة، ذات الطابع التراثي‎.‎

وبحسب النبذة الملخصة عن المشروع، على منصة “استثمر في الأردن” فإن الفندق يتكون من 105 غرف، وسيقدم خدمات عصرية مع المحافظة على روح الأصالة، وبأسعار تنافسية ‏‏لخدمة مسافري الأجيال‎ X,Y,Z (Generation X, Generation Y, and Generation Z travelers)‎.

وتفضّل هذه المجموعات من المسافرين، الفنادق العصرية ذات الطابع التقليدي الصديق للبيئة على ‏‏الفنادق التقليدية‎.‎

وستساهم شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، في تقديم الأرض كمساهمة عينية في رأس المال ‏‏للمشروع المشترك مع المستثمر.

وشركة رؤية عمّان، مملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وتعمل مطوّرا ‏‏رئيسيا للأراضي والعقارات المملوكة للأمانة.

ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع في المشروع، 25 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي متوقع 15.2 في المئة.

وبحسب المنصة، فإنه سيتم بناء الفندق على مساحة 1,765 متر مربع في وسط المدينة، فيما تقع الأراضي في منطقة جبل عمان الرئيسية، بالقرب من الدوار الثالث.

وتعد هذه المنطقة تقليدية تراثية ومتعددة الاستعمالات، وتضم فنادق ومطاعم وبعثات دبلوماسية ومكاتب حكومية.

وتتميز قطعة الأرض المخصصة للمشروع بسهولة الوصول إليها من حيث الخدمات، في حين أن التصنيف الحالي للأرض هو سكني فئة (أ)، مع إمكانية تصنيفها على أنها فندق/شقق فندقية، وفقا للمنصة.

وأوضحت المنصة، أنه في حال إقامة الفندق، فإنه سيكون إضافة نوعية لقطاع الفنادق في الأردن بشكل عام وعمّان بشكل خاص، بسبب عدم وجود مثل هذا النوع من الفنادق.

وسيعمل الفندق، على تلبية رغبات المسافرين حسب البرامج المصممة من قبلهم، والجمع بين الترفيه والعمل خاصة لمسافري رجال الأعمال، إضافة إلى توفير مرافق فندقية متعددة الوظائف، وتطبيق الأنظمة صديقة البيئة