السفارة الأميركية تؤكد التزام بلادها بدعم إصلاحات الأردن

وطنا اليوم:احتفلت السفارة الأمريكية في عمان بالذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاحتفال التأكيد على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، حيث تم احتفاءً بالأفلام الأمريكية التي تم تصويرها في الأردن، كما تم باستعراض هوليوود وأثرها على الثقافة الأمريكية.

وأكد السفير الامريكي في الأردن، هنري ووستر، خلال الحفل، مجدداً التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم إصلاحات التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، مسلطا الضوء على مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها سبع سنوات والتي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أميركي، والموقعة بين البلدين العام الماضي، والتي تدعم بالفعل هذه الaمبادرات وتعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال ووستر، قبل قرنين ونصف من الزمن، اختار 56 شخصًا الشجاعة – بالرغم من النتائج غير المؤكدة –وذلك من خلال التوقيع على إعلان الاستقلال. وقد كان آباؤنا المؤسسون مستعدين لدفع حياتهم ثمنًا لذلك، لأنهم كانوا على يقين بأنّ هذا الأمر هو الصواب وراهنوا بأنّ نجاحهم في تحقيق ذلك سيعود بالنفع على الأجيال القادمة. لقد غيّرت شجاعتهم الأخلاقية وتضحياتهم الطريقة التي تحكم بها الولايات المتحدة وطريقة عيش الشعب الأمريكي. لقد تخيّل هؤلاء القادة عالماً يتجاوز حدود خبرتهم وتجاربهم – حيث تُعطى فيه أهمية كبرى للحرية والمساواة – وبذلك، قاموا بتغيير مجرى التاريخ.

وأضاف، «عندما أعلن آباؤنا المؤسسون استقلال الولايات المتحدة، شرعت الولايات المتحدة في سعي جريء لتشكيل «اتحاد أكثر كمالًا»، وهو مشروع لا يزال مستمرًا، حتى هذه اللحظة. وتمّ وصفه بالـ»جريء» لأنه كان عليهم أن يتخيلوا هذا الاتحاد الأكثر كمالًا الذي سعوا إلى تحقيقه – لم يكن هناك نموذج يحتذى به. ومنذ عام 1776، أقامت أمريكا علاقات وثيقة مع الدول الأجنبية التي تتشارك معها بنفس القيم المتمثلة في احترام الحرية والازدهار والسلام. ويتشاطر الأردن والولايات المتحدة أهداف الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والمستقبل الإيجابي لمواطنينا.

وختم السفير ووستر كلمته قائلا: «يصادف هذا العام مرور 247 عامًا على الاستقلال، ويشرفنا أن نحتفل بهذا اليوم مع أصدقائنا وشركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية الجميلة».

ويوم الاستقلال، الذي يحتفل به الأمريكيون بعيد ميلاد الولايات المتحدة الأمريكية، يصادف في 4 تموز من كل عام، تكريما لاعتماد إعلان الاستقلال في 4 تموز 1776