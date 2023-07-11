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الحباشنة: كثير من الوزراء والمسؤولين يملكون حسابات وهمية

منذ ساعة واحدة
الحباشنة: كثير من الوزراء والمسؤولين يملكون حسابات وهمية

وطنا اليوم – لايزال ملف الجرائم الالكترونية يثير الجدل بين كؤيد ومعارض له حيث قال الصحفي فارس الحباشنة حول حاجة الأردن إلى قانون جرائم إلكترونية جديد وكيفية تأثيره على الحريات العامة والخاصة.

بأن الأردن ليس بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية جديد، حيث يعتبر أن القانون الحالي كافٍ ورادع ويتم تطبيقه بشدة.

وقال الحباشنة إنه لم يتم الاطلاع على مشروع القانون الجديد، خصوصًا بالنسبة للصحفيين.

واكد الحباشنة ان عدد من الوزراء و المسؤولين يملكون حسابات وهمية.

وجاء حديث الحباشنة في لقاء جمعه وطلال الشرفات على برنامج نبض البلد.

 


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