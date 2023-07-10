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الشرفات: الأردن بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية جديد

منذ 21 دقيقة
الشرفات: الأردن بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية جديد

 

 

وطنا اليوم – قال عضو مجلس الأعيان السابق طلال الشرفات إن الأردن بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية جديد يتوافق مع التطورات في وسائل الاتصال الإلكترونية والمسائل المتعلقة بالمجتمع.

وبين الشرفات عبر شاشة قناة رؤيا، االيوم لاثنين، أن الحكومة قدمت مشروع قانون متكامل يلبي الحاجات الأساسية ولا يؤثر على حرية الصحافة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى نهج جديد لمعالجة المشكلات التي تؤثر على المجتمع والأسرة، بما في ذلك الخصوصية واغتيال الشخصيات العامة.

وأكد الشرفات أن مجلس الأمة سيناقش مشروع القانون بشكل مسؤول يلبي المطالب المتعلقة بالحريات العامة والخاصة.

وشدد أن ملامح مشروع القانون الجديد ليست بـ”المرعبة”، بل تحافظ على حقوق الناس وتوازن بينها وبين الحريات.


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