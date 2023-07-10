الصحة تتصدر قائمة الشكاوى على الوزارات بـ2023

وطنا اليوم:كشفت بيانات حكومية رسمية، صادرة عن منصة “بخدمتكم” المعنية بتلقي شكاوى المواطنين، عن ارتفاع الشكاوى على وزارة الصحة، منذ بداية العام الجاري 2023.

ووفق البيانات، فقد تلقت مختلف الوزارات والهيئات الحكومية نحو 30530 شكوى، عبر منصة “بخدمتكم” الإلكترونية، منذ بداية العام 2023.

وتصدرت وزارة الصحة قائمة الشكاوى بحق الوزارات، بنسبة 6.4% من مجمل الشكاوى المقدمة إلكترونياً، وبمجمل 1955 شكوى.

وحلّت وزارة المالية ثانياً بعدد الشكاوى المقدمة، بنسبة 6.3%، وبعدد 1944 شكوى.

وجاءت وزارة التنمية الاجتماعية، ثالثاً بعدد الشكاوى التي وصلت إلى 1906 شكاوى، بنسبة 6.2% من مجمل الشكاوى بحق الوزارات.

وفي السياق، بلغت نسبة الاستجابة لهذه الشكاوى 92%، من إجمالي الطلبات المقدمة للوزارات والهيئات الحكومية، بينما بلغت نسبة الرضا عن حل هذه الشكاوى 64%.

ووصلت عدد الطلبات التي أغلقت 87%، من مجمل الشكاوى المقدمة للوزارات.

واستحدثت منصة “بخدمتكم” بناء على توجيهات الحكومة، حول ضرورة إيجاد جهة مركزية ومتخصصة تكون مسؤولة وبشكل مباشر عن متابعة شكاوى المواطنين مع كافة الجهات الحكومية وقياس مدى جدية واهتمام والتزام هذه الجهات في حل هذه الشكاوى ضمن الإمكانات المتاحة.

ويرتبط بالنظام (89) جهة حكومية وما يزيد عن (100) ضابط ارتباط يقوموا بمتابعة وحل الشكاوى والاقتراحات الواردة إلكترونيا.

ويعتبر نظام إدارة الشكاوى الحكومية نافذة مركزية تضمن سرية الشكوى والتعامل معها وحلها، وذلك بعد التأكد من هوية المشتكي من خلال قواعد بيانات تم ربطها بالنظام، حيث يمكن التقدم باقتراح/ استفسار أو ثناء / شكوى من خلال المنصة