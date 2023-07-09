الأردن يعلن عن تسهيلات جديدة لأبناء القدس

وطنا اليوم:أفاد بيان لوزارة الداخلية، بأنه سيتم عقد لقاء للإعلان عن حزمة من الخدمات والمنوي اطلاقها في المحكمة الشرعية بالقدس، الاثنين، وذلك خدمة للأهالي في القدس الشريف.

وبحسب البيان ، فإن اللقاء سيضم رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي الداوود وسماحة القائم باعمال قاضي القضاة في القدس الشريف الدكتور واصف البكري، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز.

وذكر البيان أن الاجتماع ياتي انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف على الأهل في القدس الشريف، والذي تجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الاردني في العام 2018.

أبرز التسهيلات

ومن أهم التسهيلات التي سيتم الإعلان عنها قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لاول مرة دون تحديد سن معينة، وكذلك السماح للمواطن الاردني والذي يحمل رقم وطني والمتزوج من مواطنة مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولابنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.

كما سيتم السماح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت “ضف غربية” وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم*******9000،التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف ،وذلك وفي جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

بالاضافة الى جملة من الخدمات تم تقديمها لابناء القدس الشريف والتـي حررت في ملحق رقم(1) تم توقيعه الشهر الماضي للاتفاقية الموقعة في العام 2018 .