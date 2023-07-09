الأردن يستضيف مؤتمرا إقليميا استثنائيا لمناهضة عقوبة الإعدام

وطنا اليوم:يشارك 50 خبيرا وقانونيا إلى جانب 200 مشارك من 16 دولة، على مدى يومين، في مؤتمر إقليمي تستضيفه العاصمة عمّان الثلاثاء المقبل لمناهضة عقوبة الإعدام.

ويشارك في المؤتمر قضاة، ومحامين وأكاديميين ودبلوماسيين، من خلال نقاشات مكثفة حول عقوبة الإعدام وتداعياتها المجتمعية في دول المنطقة.

ويأتي المؤتمر الرابع عالميا واالثاني على مستوى الإقليم بتنظيم من جمعية “معاً لمناهضة عقوبة الإعدام”، التي أنشئت عام 2000 إلى جانب منظمة الإصلاح الجنائي الدولية.

ويشارك في المؤتمر بحسب بيان للجمعية، دول تطبق عقوبة الإعدام؛ وهي السعودية، مصر، العراق، إيران، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، سورية، فلسطين، قطر، البحرين، تركيا، الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى هناك توجه سياسي في الأردن صوب تجميد عقوبة الإعدام منذ 2006، إلا أن محاكم أمن الدولة والجنايات الكبرى لا تزال تصدرُ أحكاما قصوى بموجب قانون العقوبات الصادر عام 1960.

وذكرت أن الأردن أعاد تفعيل العقوبة بين 2014 و 2017، أعدمت خلالها 28 مدانا بجرائم جنائية “بشعة” و قضايا إرهاب، في مقدمتهم العراقية ساجدة الريشاوي المدانة بالمشاركة في تفجيرات عمّان الثلاثية التي أودت بحياة 60 شخصا