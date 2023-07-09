التربية تكشف نسبة الخطأ في تصحيح امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تسير على ما يرام ووفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة، مشيرا إلى ارتياح عام من قبل الطلبة لسير الامتحانات.

وتحدث المساعفة اليوم الأحد، عن التغذية الراجعة من زيارات المسؤولين لمراكز الامتحانات، ومتابعة الملاحظات الواردة إلى غرفتي العمليات في مركز الوزارة وإدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن الوزارة أكدت مرارا على ضرورة حضور الطلبة قبل موعد امتحانهم بوقت كاف، ليتهيؤوا نفسيا لتقديم إجاباتهم بطريقة سهلة ومريحة.

وذكر أن الملاحظات المسجلة خلال الامتحانات اعتيادية ولم تؤثر على سير الامتحانات وتم التعامل معها من خلال غرفتي العمليات، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم إلى عدم الالتفات للشائعات كونها قد تؤدي إلى إرباكهم، واستقاء معلوماتهم من مصادرها الصحيحة، وعدم التردد في التواصل مع الوزارة.

التصحيح

وبين أن أسئلة بعض مباحث تأتي جميعها على صيغة الاختيار من متعدد والتي تصحح من خلال الماسح الضوئي في إدارة الامتحانات والاختبارات، لافتا إلى مباحث تحوي أسئلة مقالية وتصحح من خلال 37 مركزا، حيث تجتمع لجان التصحيح وتعتمد الإجابة النموذجية ليبدأ المصححون بعملية التصحيح.

وأشار إلى أن عملية التصحيح تبدأ فور انتهاء امتحان أي مبحث والحصول على طرود الإجابات، مؤكدا أنها تتم وفق إجراءات شفافة ودقيقة جدا، حيث تمر في عدة مراحل وتكون نسبة الخطأ فيها 0%