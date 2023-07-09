تحذيرات مهمة .. موجة حر منتظرة في الأردن

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب، الأحد، أن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، تشير إلى تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة يُتوقع أن تندفع من صحراء شبه الجزيرة العربية، اعتبارا من الأربعاء.

وأضاف الموقع في بيان، أن الأجواء من المتوقع أن تتسبب بحدوث موجة حارة، و يتعمق تأثيرها على الأردن يوم الخميس وسط مؤشرات على استمرار تأثيرها مطلع الأسبوع القادم على أقل تقدير.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأربعاء، وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية.

أجواء حارة وجافة

وبين الموقع أن الطقس يكون حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم المناطق، فيما يتحول لشديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة.

وأشار إلى أن درجات درجات الحرارة الليليّة ترتفع بشكل واضح، ليصبح الطقس أكثر حرارة من المعتاد وجافاً في مختلف المناطق، على أن يميل للإعتدال فوق المُرتفعات الجبلية العالية في ساعات مُتأخرة من الليل.

وأفاد بأن تأثير الكتلة الحارة المُسببة لموجة الحر تتعمق يومي الخميس والجمعة بحيث تزداد وطأة الحر في أغلب مناطق الأردن.

المزيد من الارتفاع

وأضح أنه يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يومي الخميس و الجمعة، و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق الأردن حيث تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في العاصمة وأغلب المُدن الأردنية، بينما يتحول الطقس إلى شديد الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة إذ تلامس درجات الحرارة مُنتصف الأربعينيات في تلك المناطق، الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في جنوب المملكة، و تتحول مع ساعات العصر والمساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة على فترات.

وأوصى طقس العرب بعدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى إن لم تكن الشخص يشعر بالعطش، والإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، إضافة إلى الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات و لو لفترات قليلة