الروابدة خلال حفل تخريج دورة صحافة الأزمات : نحتاج الى صحافة وطنية مهنية حرة تقول الحقيقة

وطنا اليوم – رعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة دورة صحافة الأزمات وكسب التأييد الاعلامي التي نظمتها شركة رمال البتراء للتدريب والتنمية بحضور ٣٥ متدرب من شركات ومؤسسات وبنوك .

وقال الروابدة خلال حفل التخريج ان العمل الصحفي والإعلامي يحتاج الى المهنية والمصداقية مشدداً على دور التدريب في صقل المهارات وتطوير الأداء المهني .

وأشار الروابدة الى أهمية الإعلام الوطني في الرقابة على اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية الهادف الى وضع الحلول للقضايا والمشكلات الوطنية .

وفي نهاية الدورة سلّم الروابدة الشهادات للخريجين الذي يمثلون اقسام العلاقات العامة والإعلام في مؤسساتهم .

وتعد هذه الدورة هي الدورة الخامسة التي تعقدها شركة رمال البتراء للتدريب والتنمية في اطار سعيها لإعلام مهني ومتزن ، يحافظ على الثوابت المهنية والوطنية من جهه ، ويقدم نموذجاُ للإعلام الحر الذي لا يجامل على حساب الحقيقة .

وتولى التدريب في الدورة فريق من المدربين المحترفين على رأسهم الإعلامي العتيق اكرم خزام والأستاذة رنا حداد ، الدكتور قاسم العمرو والدكتور حسين العموش والدكتور صدام المشاقبه .