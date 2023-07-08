940 مريضا استفادو من خدمات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في السخنة أمس

وطنا اليوم – استفاد 940 مراجعا من الخدمات العلاجية والاستشارية لليوم الطبي المجاني الذي نظمته حملة البر والاحسان في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد)، أمس في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء.

كما تم خلال اليوم الطبي معاينة 25 مريضا سيتم متابعة حالتهم الصحية من خلال شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص لحاجتها لمزيد من المتابعة الطبية والتدخلات الجراحية.

ونظمت الحملة اليوم الطبي ضمن برنامج لمسة شفاء، بدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبالتعاون مع مستشفى الشرق الأوسط للعيون

وشملت فعاليات اليوم الطبي تقديم خدمات علاجية واستشارية من خلال 10 عيادات اختصاص هي الباطنية والقلب، والنسائية، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والجلدية، والصدرية، والعظام، بالاضافة الى فحوصات الضغط والسكري، بمشاركة متطوعي الحملة من أطباء الإختصاص والصيادلة، والمختبرات الطبية المتطوعة.

وقال رئيس الفريق الطبي في حملة البر والاحسان الدكتور نايف العبداللات، إن الحملة مستمرة في فعالياتها الطبية في المناطق المستهدفة، ضمن الخطة المعدة لهذه الغاية.

وأكد الدكتور العبداللات أهمية الأيام الطبية المجانية التي اعتادت الحملة على اقامتها منذ اطلاقها لتقديم خدمات طبية نوعية للمرضى ممن تعاني اسرهم ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة، مبينا أن الحملة حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، واستطاعت تحسين حياة الكثير من المستفيدين عبر اجراء عمليات جراحية نوعية وناجحة لهم.