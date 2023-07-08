خبير اقتصادي يفتح الصندوق الاسود للعطارات: لم نكن بحاجة للمشروع

وطنا اليوم – خاص – في تعليق له وصل وطنا اليوم قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة تعليقاً على ماتم نشره حول مطالبة الصين بديون مشروع العطارات قال الرواشدة :

الصين تندفع للاستثمارخارج الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن هذه المبادرة تم تحفيز تمويل العديد من مشاريع الطاقة ومن ضمنها مشروع العطارات ،

وتساءل الرواشدة هل الاردن يحتاج هذا المشروع ؟ نقول ان الاردن لا يحتاج لهذا المشروع لأنه ينتج 5 آلاف ميجاواط من الكهرباء .

واضاف الرواشدة في حديثه لوطنا اليوم، يستهلك 3الاف ميجاواط وهناك فاىض عن حاجة الأردن حيث تلتزم الاردن بأموال طائلة مقابل

الحكومة الاردنية وقعت على هذا المشروع قبل سنوات وتكلفة التعرفة الكهربائية لمشروع العطارات مرتفع جدا مقارنة ىع مشاريع اخرى للطاقة المتجددة .

الصين تواجه أزمة لاسترداد القروض التي قدمتها في برنامج الحزام والطريق ، وكلفة الاستيراد أصبحت مرتفعة لذلك هناك مشكلة ، بالنسبة للصين عندها حجة بأنه تم توقيع عقود وهذا يمثل التزام حكومي لدفع الأموال للصين .

واكد الرواشدة الى ان الشركات الصينية والبنوك باتت امام خيارات صعبة إما تواصل الدعم للمشاريع الدولية أو تخسر اموال ضخمة .

يذكر أن وكالة اسويشتد برس نشرت خبراً حول فتح الصين لملف الديون في مشروع العطارات.