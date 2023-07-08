بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

خبير اقتصادي يفتح الصندوق الاسود للعطارات: لم نكن بحاجة للمشروع

منذ 7 دقائق
خبير اقتصادي يفتح الصندوق الاسود للعطارات: لم نكن بحاجة للمشروع

وطنا اليوم –   خاص –  في تعليق له وصل وطنا اليوم قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة تعليقاً على ماتم نشره حول مطالبة الصين بديون مشروع العطارات قال الرواشدة :

الصين تندفع للاستثمارخارج الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن هذه المبادرة تم تحفيز تمويل العديد من مشاريع الطاقة ومن ضمنها مشروع العطارات ، 

وتساءل الرواشدة هل الاردن يحتاج هذا المشروع ؟ نقول ان الاردن لا يحتاج لهذا المشروع لأنه ينتج 5 آلاف ميجاواط من الكهرباء .

واضاف الرواشدة في حديثه لوطنا اليوم، يستهلك 3الاف ميجاواط وهناك فاىض عن حاجة الأردن حيث تلتزم الاردن بأموال طائلة مقابل 

الحكومة الاردنية وقعت على هذا المشروع قبل سنوات وتكلفة التعرفة الكهربائية لمشروع العطارات مرتفع جدا مقارنة ىع مشاريع اخرى للطاقة المتجددة .

الصين تواجه أزمة لاسترداد القروض التي قدمتها في برنامج الحزام والطريق ، وكلفة الاستيراد أصبحت مرتفعة لذلك هناك مشكلة  ، بالنسبة للصين عندها حجة بأنه تم توقيع عقود وهذا يمثل التزام حكومي لدفع الأموال للصين .

واكد الرواشدة الى ان الشركات الصينية والبنوك باتت امام خيارات صعبة إما تواصل الدعم للمشاريع الدولية أو تخسر اموال ضخمة .

يذكر أن وكالة اسويشتد برس نشرت خبراً حول فتح الصين لملف الديون في مشروع العطارات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:09

مهرجان جرش للثقافة والفنون يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعالياته

12:54

الروابدة يرعى تخريج دورة صحافة الازمات وكسب التاييد التي نظمتها شركةرمال البتراء للتدريب والتنمية

12:10

العمل والداخلية : سنتابع هؤلاء

11:52

خبير للمياه والبيئة يُعلق على صور وكالة الفضاء الروسية للبحر الميت

11:10

المصري في مقاله موارد الأمة .. ودولها الوطنية : اعتبارات الولاء تتفوق على اعتبارات الكفاءة

10:12

النبر: هذه العوامل قد تؤثر على مكانة الاردن عالميا وعلى امكانية  الاقتراض الخارجي

09:38

بدء المعسكرالصيفي لنادي الأرينا في عمان الأهلية 9 تموز الجاري

08:55

العيسوي يلتقي في الديوان الملكي وفداً من تجمع أبناء قبيلة العدوان- صور

07:20

السفير الامريكي في ام قيس

07:07

صور /. هكذا ظهر البحر الميت من مركبة الفضاء الروسية

06:59

كوهين يستفز السعوديين أعلن إسلامي مقابل اعطائي بيت في المدينة المنورة

06:47

«صراع المنصات» بين ماسك وزوكربيرغ

وفيات
وفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلينالدكتور ماجد ابو جابر في ذمة اللهوفيات الخميس 6-7-2023والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله