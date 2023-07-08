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خبير للمياه والبيئة يُعلق على صور وكالة الفضاء الروسية للبحر الميت

منذ ساعة واحدة
خبير للمياه والبيئة يُعلق على صور وكالة الفضاء الروسية للبحر الميت

وطنا اليوم – خاص-  قال أستاذ علم المياه والبيئة الدكتور محمد الفرجات في تعليق لوطنا اليوم على ما نشرته وكالة الفضاء الروسية من صور للبحر الميت بان

 البحر الميت أصبح مهددا بالجفاف وتقلص مساحاته حد الاختفاء خلال العقود القليلة القادمة.

حيث نشرت  وطنا اليوم صورا نقلا عن وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” مشهداً ساحراً من الفضاء لمنطقة البحر الميت احد أشهر المناطق حول العالم في المنطقة العربية.

واضاف الفرجات في حديثه لوطنا اليوم ، فعليا نستطيع القول بأن البحر الميت يلفظ أنفاسه الأخيرة، إن لم يتم القيام بإجراءات تعوض الفاقد اليومي المتسارع وهبوط مستوياته.

البحر الميت يشكل ثروة ذات بعد بيئي وديني وتاريخي وعلمي وإقتصادي، وفقدانه يهدد إقتصادنا، ويجب بذل جهود دبلوماسية دولية مكثفة لوضع هذه القضية محط إهتمام العالم.

لا شك بأن إحتلال الضفة الغربية عام ١٩٦٧ والسيطرة على منابع نهر الأردن من خلال قوات الاحتلال الاسرائيلية، والذي يعد مصدر تغذية البحر الميت تاريخيا، قد أدى لهذه لكارثة.

من الجيد إعادة طرح مشروع ناقل البحرين لإنعاش البحر الميت، وضمن صيغة سياسية تضمن حقوقنا بفوائد المشروع من المياه المحلاة والطاقة الكهربائية الناتجة، على أن يكون التمويل دولي بحت ولا نضيف فلسا على مديونيتنا، حيث نتحدث عن ثروة بيئية عالمية كما أسلفنا، وهذا يحتاج جهود دبلوماسية مكثفة، ولا يوجد ما يمنع من عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.


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